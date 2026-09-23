華府觀察：習特會必談台灣　軍售是焦點

中美博弈台灣問題，此次峰會聚焦軍售 中評社華盛頓9月23日電（記者 余東暉）幾乎所有的觀察家都相信，即將於24日舉行的“習特會”必然會討論台灣問題，而焦點在於：特朗普將如何處理被他暫停的140億美元對台軍售。



最近提出美軍撤至第二島鏈建議引發強烈反響的美國戰略學者卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）對中評社表示，“習特會”如果沒有提及台灣問題，會令人感到驚訝，尤其是考慮到特朗普今年早些時候推遲140億美元的對台軍售。兩國領導人討論台灣問題是恰當的，因為這是最有可能將兩國拖入戰爭的問題。



芝加哥全球事務委員會非常駐高級研究員希爾（Paul Heer）22日在昆西研究所的線上研討會回答中評社提問表示，台灣問題肯定會在周四的華府峰會上出現。這是5月份北京峰會最值得注意的結果之一。當時真正成為頭條新聞的是特朗普在會後的涉台表態，表明基本上特朗普在不同程度上同情中方對台灣問題的看法。最值得注意的是，特朗普暫停了對台軍售。



希爾指出，現在對台軍售是擺在桌面上的重大問題。最大的疑問是：特朗普什麼時候會批准這筆交易？會在11月深圳APEC峰會和12月邁阿密G20峰會這兩次美中元首會面機會之前還是之後批准？他個人認為，特朗普不太可能在年底之前做出決定。



亞洲協會中國分析中心高級研究員馬利明（Lyle J. Morris）指出，等待特朗普批准中的140億美元對台軍售是對美中領導人5月達成的“建設性戰略穩定”框架的一次異常具體的考驗。特朗普不太可能在華府峰會前批准；而在華府峰會後批準則表明，美方試圖避免在兩國領導人尋求更廣泛的穩定之際，引入重大摩擦。他承認，如果特朗普繼續拖延，會加劇外界對華盛頓對台北承諾的疑慮，並引發外界認為特朗普為了討好中方而犧牲美台關係的猜測。