張亞中：關帝的根在大陸　繁茂的葉枝在台灣

孫文學校總校長張亞中。 中評社香港9月24日電／第37屆關公文化旅遊節23日在關公故里山西省運城市開幕，孫文學校總校長張亞中應邀出席，並參加首屆關公文化論壇。張亞中以台灣嘉賓名義在開幕典禮的“祭拜關公大典”上獻花敬拜外，並就“關帝的根在大陸，繁茂的葉枝在台灣”為題發表專題演講。



張亞中在致辭時首先表示，身為一個祖籍運城的河東子弟台灣人，每一次回到河東大地，都有一種溫暖的感覺。能在關公故里，與海內外關公信眾及文化工作者共同追念關公、弘揚忠義，內心更是充滿親切、感恩與敬意。



關公生於河東解良，也就是今天的山西運城。這裡是關公生命的起點，也是關公文化的根。千百年來，這條根穿越山河、跨越海峽，伸向全中國，也走向世界各地。台灣雖然與運城隔著千山萬水，但關公信仰早已在台灣落地生根、枝繁葉茂。



張亞中說，如果說，關帝的根在大陸，那麼繁茂的葉枝就在台灣。



台灣奉祀關聖帝君的歷史十分悠久。早在明鄭時期，台灣已有多座關帝廟。先民渡過驚濤駭浪的台灣海峽，開墾台灣時，也把對關公的敬仰與信仰一同帶到台灣。對當年的先民來說，關公不僅是一尊神明，更是面對風浪、困境與未知命運時，安定人心的精神力量。



今天，以關聖帝君為主祀神的台灣廟宇已有六百餘座；如果把陪祀關公的宮、廟、寺、堂及民間壇祀計算在內，相關奉祀場所超過兩千處。台灣兩千三百多萬人口中，敬奉關公或認同關公精神者，估計有八百萬至近千萬人。從台北行天宮、台南祀典武廟、新竹普天宮，到宜蘭協天廟、澎湖武聖廟及遍布城鄉的關帝宮，關公早已融入台灣人民的生活。



在台灣，關公受到儒、釋、道三教共同尊崇。儒家尊他為聖，佛家奉他為護法，道家尊他為帝君；軍警敬仰他的忠勇，商界崇尚他的誠信，民間學習他的正直，知識分子推崇他的春秋大義。無論身分、職業、地域或黨派，人們都能從關公身上找到值得敬仰的精神價值。

