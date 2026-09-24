快評：習特會今日登場　多個方面值得期待

今年5月14日上午，國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場為美國總統特朗普舉行歡迎儀式。（新華社資料圖） 中評社快評／國家主席習近平２３日下午乘專機離開北京，時隔１１年再度對美國進行國事訪問。“習特會”２４日在華盛頓白宮登場，這是繼今年５月美國總統特朗普訪華後，兩國元首在半年內第二次峰會。



美方對習近平今次訪問給予極高規格的接待禮遇。預期“習特會”將在多個核心領域取得進展，值得期待，包括：經貿與關稅、人工智慧（ＡＩ）、稀土供應鏈、台灣問題、中東局勢與美伊戰爭的調解，等等。



會談前夕，中國駐美大使謝鋒透過官媒先重申四條紅線，亮明態度，其中台灣問題列首。



謝鋒指出，中方對發展中美關係有誠意，更有原則；有願景，更有底線。中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方務必恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。



“習特會”之前，美國媒體接連放出關於美台關係的不利訊息。這是否預示兩岸最為關切的台灣議題，將有重大進展？各方屏息以待。“習特會”對美台軍售、對台海安全與兩岸局勢後續發展，必有重大影響。