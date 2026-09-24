快評：習特會今日登場　多個方面值得期待

習近平抵達華盛頓，兩位領導人走過紅地毯。視頻截圖 中評社快評／國家主席習近平23日下午乘專機離開北京，時隔11年再度對美國進行國事訪問。“習特會”24日在華盛頓白宮登場，這是繼今年5月美國總統特朗普訪華後，兩國元首在半年內第二次峰會。



美方對習近平今次訪問給予極高規格的接待禮遇。預期“習特會”將在多個核心領域取得進展，值得期待，包括：經貿與關稅、人工智慧（AI）、稀土供應鏈、台灣問題、中東局勢與美伊戰爭的調解，等等。



會談前夕，中國駐美大使謝鋒透過官媒先重申四條紅線，亮明態度，其中台灣問題列首。



謝鋒指出，中方對發展中美關係有誠意，更有原則；有願景，更有底線。中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方務必恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。



“習特會”之前，美國媒體接連放出關於美台關係的不利訊息。這是否預示兩岸最為關切的台灣議題，將有重大進展？各方屏息以待。“習特會”對美台軍售、對台海安全與兩岸局勢後續發展，必有重大影響。



中美合作，互利共贏，有利世界和平穩定。