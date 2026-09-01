粵港澳媒體重走長征路系列採訪活動圓滿收官

粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”系列主題採訪活動收官分享會大合影環節。（中評社 高映竹攝） 中評社西安9月24日電（記者 高映竹）9月23日，粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”系列主題採訪活動收官分享會在西安舉行。中國記協黨組書記崔士鑫出席並講話，陝西省委宣傳部副部長，陝西日報社社長、陝西日報傳媒集團黨委書記、董事長李偉致辭，香港新聞工作者聯會秘書長趙汝慶等聯盟成員單位代表和參與採訪的媒體代表先後發言，中國記協台港澳工作部主任沈毅兵主持了整場分享會。



今年是中國工農紅軍長征勝利90周年。由中國記協、粵港澳大灣區媒體聯盟聯合主辦的此次系列採訪分為江西行、黔滇行、陝甘行三場，5月在江西於都啟動，7月赴黔滇，9月走進陝甘革命根據地，完整走完“出發地—轉折地—勝利落腳地”的長征歷史閉環。



一場深刻的精神洗禮



“這次重走長征路的尋訪實踐，既是一次追尋紅色記憶的採訪之行，更是一堂行走的思政課堂，一場深刻的精神洗禮。”崔士鑫在講話中說。從於都河畔到黔滇大地，再到陝甘黃土高原，港澳與內地記者結伴同行，走訪革命舊址、尋訪革命後代、走近老區群眾，推出一大批圖文、短視頻和融媒體作品，把長征故事、老區新貌傳遞到港澳及海外受眾。



崔士鑫指出，這次實地尋訪的過程，也是媒體接力的一次長征。粵港澳媒體記者全程參與，人民日報、新華社、中央廣播電視總台等中央媒體分段接力，江西、貴州、雲南、陝西、甘肅等地方媒體沿途加入，實現了人員思想的融通融合、新聞業務的互學互鑒，做到了腳力、眼力、腦力、筆力的高度統一。他表示，深刻感悟、深入解讀、深化傳播偉大長征精神的過程，就是加深家國認知、厚植家國情懷、強化國家認同的過程，這是此次活動最為寶貴的收穫。



