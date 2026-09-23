魯比奧談推遲對台軍售理由：東西賣沒了

魯比奧談對台軍售推遲理由：東西賣沒了，取決於何時能補貨 美國務院視頻 中評社華盛頓9月23日電（記者 余東暉）美國國務卿魯比奧23日談到美方推遲對台軍售時，提出了一個新理由：“我們賣了，意味著我們就沒有了。”他表示，任何對外軍售取決於賣什麼？取決於如果沒貨多快能補貨？取決於美國自己是否需要它？



這是魯比奧第一次如此明確地以美國自己軍火不足為由，說明為何推遲美國對台140億美元的軍售。他在紐約聯合國大會期間舉行的記者會上，兩度被問到美國對台軍售推遲的原因。他兩次提醒大家要以更大的視角，看待供應鏈問題，而不是只盯著對台軍售。



魯比奧先表示，對台軍售問題很大程度上涉及美國的工業能力和軍工基礎。這不是特指台灣。他說：“當我們賣東西時，就意味著我們將不擁有它。我們將來可以得到它，但我們現在沒有。任何時候我們做任何銷售，不只是對任何人，它總是要與我們自己在世界不同地區的需求，以及我們是否能付出的東西之間取得平衡。因為我們自己可能需要它，這是在供應鏈的更廣泛問題上經歷的過程。”



在更大的供應鏈問題上，魯比奧指出，美國不僅與日韓、韓國等盟友加強合作，也是美國與中國互動的主要內容之一。在過去一年裡，美國聚焦於與中國的貿易投資組合上，這是財長貝森特正在處理的問題，供應鏈正是這個問題的核心。毫無疑問，供應鏈問題將在此次峰會中被提出。與此同時，美國將繼續與世界各地夥伴合合作，以實現供應鏈多元化。