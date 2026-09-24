習近平抵達華府，特朗普親自接機。視頻截圖 兩位領導人走過紅地毯，相談甚歡。視頻截圖 特朗普送習近平到車前，相談良久。視頻截圖 特朗普在舷梯前迎候習近平。視頻截圖 頭頂傳來飛機轟鳴，特朗普做出表情。視頻截圖 習近平專機降落瞬間。視頻截圖 現場特意安排12架戰機列陣迎候。視頻截圖 儀仗隊在戰機前列隊迎候。視頻截圖 特朗普送習近平離開機場後才搭車離開。視頻截圖 習近平、彭麗媛走出機艙，揮手致意。視頻截圖 美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 中評社華盛頓9月23日電（記者 余東暉）中國國家主席習近平23日傍晚5點40分飛抵華盛頓近郊的安德魯聯合基地，開始對美國進行為期3天的國事訪問。美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。近幾十年來罕有美國總統親自到機場迎接外國領導人來訪，顯示了崇高禮遇。



習近平的專機於23日傍晚5點40分降落在安德魯聯合基地。飛機抵達前，美軍儀仗隊已經列隊等候，美方還特意安排6架F－16戰機和6架F－22戰機列陣歡迎。



6點整，特朗普和夫人梅拉尼婭乘總統“野獸”專車抵達舷梯前。6點02分，習近平和夫人彭麗媛走出機艙，微笑著揮手致意，兩人攜手步下舷梯。特朗普和夫人梅拉尼婭與習近平和夫人彭麗媛在舷梯前寒暄交談了3分鐘，美國少年向習近平和夫人彭麗媛獻上鮮花。特朗普和夫人梅拉尼婭與習近平和夫人彭麗媛並肩走過紅地毯，兩側美軍衛兵列隊致意。



機場歡迎儀式現場奏響中美兩國國歌，同時鳴禮炮21響。頭上掠過戰機，發出巨大的轟鳴聲。這些隆重禮儀的安排，在美國總統到機場迎接外國領導人的歷史上都是罕見的。