習近平抵達華府　特朗普親自接機

美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 習近平、彭麗媛走出機艙，揮手致意。視頻截圖 中評社華盛頓9月23日電（記者 余東暉）中國國家主席習近平23日傍晚5點40分飛抵華盛頓近郊的安德魯聯合基地，開始對美國進行為期3天的國事訪問。美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。近幾十年來罕有美國總統親自到機場迎接外國領導人來訪，顯示了崇高禮遇。



習近平的專機於23日傍晚5點40分降落在安德魯聯合基地。飛機抵達前，美軍儀仗隊已經列隊等候，美方還特意安排6架F－16戰機和6架F－22戰機列陣歡迎。



6點整，特朗普和夫人梅拉尼婭乘總統“野獸”專車抵達舷梯前。6點02分，習近平和夫人彭麗媛走出機艙，微笑著揮手致意，兩人攜手步下舷梯。特朗普和夫人梅拉尼婭與習近平和夫人彭麗媛在舷梯前寒暄交談了3分鐘。特朗普表示，很高興在華盛頓接待習近平主席和彭麗媛女士，這是一次舉世矚目的訪問。習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。我期待同習近平主席深入交換意見，推動兩國關係發展。



習近平發表書面講話，代表中國人民向美國人民致以誠摯問候和良好祝願。