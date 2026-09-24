社評：三個“不變”定根基　相互成就啟新程

美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 中評社香港9月24日電／當地時間9月23日，中國國家主席習近平抵達華盛頓安德魯斯空軍基地，發表書面講話，開啟對美國的國事訪問。這是習主席時隔3年再次到訪美國，也是中美元首半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。講話以三個“不變”錨定中美關係的歷史根基，以“夥伴”定位擘畫兩國相處的未來方向，為動蕩變革中的中美關係注入了可貴的確定性與建設性。



講話中最具分量的一句判斷，是“世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變”。三個“不變”層層遞進，從歷史規律、民意基礎到國際責任，構成了一個完整的邏輯鏈條。



“和平共處的歷史邏輯沒有變”，是對中美關係數十年曲折歷程的深刻總結。中美建交以來的發展歷程反復證明：兩國做夥伴、做朋友，關係就能長足發展；把對方當對手、當敵人，關係就會遭遇波折甚至倒退。這一“歷史邏輯”不是主觀願望，而是被實踐反復檢驗的客觀規律。當前國際形勢變亂交織，“黑天鵝”“灰犀牛”事件層出不窮，越是面對不確定性，越需要回歸這一基本面來校準方向。



“兩國人民友好交往的良好願望沒有變”，則把中美關係的根基落到了人民身上。習近平主席在講話中專門表達了對與美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼的期待，並相信“在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得豐碩成果，為兩國人民增進福祉，為世界和平增添希望”。中美關係的根基由人民澆築，這一判斷在兩國人文交流、經貿往來屢受干擾的當下，尤顯清醒與堅定。



“國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變”，將中美關係置於全球視野之中。百年變局加速演進之際，世界對中美兩個大國的期待，不是走向對抗與分裂，而是成為“世界和平的穩定源和共同發展的推進器”。三個“不變”合而觀之，傳達的是一個清晰的信號：無論短期風雲如何變幻，中美關係長期穩定的深層基礎依然牢固，中方對中美關係穩定發展的戰略預期沒有動搖。



如果說三個“不變”回答的是“中美關係為什麼必須穩”，那麼講話中關於“夥伴”的表述，回答的則是“中美關係應該如何走”，是超越零和的新敘事。



習近平主席明確指出，“中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手”。這一判斷的關鍵字是“應該”——它不是對現狀的描述，而是對方向的指引。“夥伴還是對手”是決定中美關係發展的方向性問題，必須扣好“第一顆紐扣”。將對方視為夥伴，意味著在分歧中尋求合作空間，在競爭中守住不衝突的底線；將對方視為對手，則會將兩國拖入零和博弈的深淵，代價是誰都無法承受的。



更具深意的是，“實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界”。這一表述跳出了“一國之得必為另一國之失”的零和思維。兩個大國各自追求發展目標，不必以對方為代價，反而可以在相互尊重的基礎上實現共贏。從“合則兩利、鬥則俱傷”的歷史經驗，到“相互成就、共同繁榮”的現實圖景，習近平主席為中美關係提供了一套超越傳統大國權力政治的敘事框架。



這一框架並非空談。講話中明確重申了中美元首此前達成的“構建中美建設性戰略穩定關係”的重要共識，並進一步提出“推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係”。“合作為主”是基調，“競爭有度”是底線，“分歧可控”是能力，“和平可期”是目標，四個短語層層遞進，為“建設性戰略穩定關係”提供了可操作的內涵。



將這篇書面講話置於中美關係的時間座標中觀察，其分量更加清晰。特朗普總統今年5月訪華時，兩國元首同意構建“中美建設性戰略穩定關係”，為兩國關係作出了新的戰略定位。此次習主席回訪，既是對這一共識的落實，也是在元首外交層面對中美關係進行再校準、再確認。



講話傳遞的信號是多層次的。對內，它展現了中國對美政策的連續性與穩定性，不因一時一事改變對中美關係基本走向的判斷。對外，它釋放了中方願意相向而行、推動合作的誠意，但“應該成為夥伴而不是對手”的表述中，“應該”二字也隱含著對美方的期待：夥伴關係需要雙方共同建構，單方面的善意不足以支撐大局。



三個“不變”是壓艙石，“夥伴”定位是航向標。在華盛頓的這次書面講話，以簡潔有力的語言勾勒出中方對中美關係的完整判斷：根基未變，方向已明，關鍵在行動。



正如習近平主席所言，“‘中美建設性戰略穩定關係’不是一句口號，而應該是相向而行的行動”。接下來的三天訪問，世界將關注這份戰略定力能否轉化為兩國關係實實在在的穩定與進展。