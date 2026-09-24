特朗普罕見親自接機　肖耿：美國有求於中國

香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長肖耿（中評社 黎人愷攝） 中評社香港9月24日電（記者 黎人愷）香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長肖耿23日在香港接受中評社記者採訪時表示，特朗普親自為中國領導人接機，釋放了“美國有求於中國”的信號。特朗普面臨中期選舉壓力、地區戰事纏身、國內高通脹難解，唯有中美關係保持穩定緩和，才能為其內政外交打開局面。人工智能是新一輪技術革命，中美在AI監管方面必須像軍控一樣建立大國溝通機制。



肖耿現為香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長，曾任世界銀行與聯合國開發署顧問、哥倫比亞大學北京全球中心主任、布魯金斯學會資深研究員，是中美關係與經濟領域的權威學者。



中國國家主席習近平23日開啟為期三天的訪美之旅，美國總統特朗普將親自到安德魯斯聯合基地接機。



肖耿表示，此次特朗普以高規格親自迎接中國領導人，是60多年來美國總統首次以這一禮遇招待外國元首，這在美國歷史上非常罕見。背後釋放的政治信號十分清晰：美國當前“有求於中國”。美國的高規格接待，根本原因在於中美實力對比正在發生變化：美國幾乎用盡了貨幣寬鬆、對外施壓、軍事威脅等政策工具，而中國在宏觀經濟、外交與貿易政策上仍留有充足的政策空間。



肖耿認為，中國的綜合國力持續上升，美方接待規格既是對中國實力的認可，也帶有鮮明的特朗普個人風格。特朗普本人高度認可中國的國家治理能力。眼下特朗普面臨中期選舉壓力、地區戰事纏身、國內高通脹難解，唯有中美關係保持穩定緩和，才能為其內政外交打開局面。



肖耿指出，中美作為兩個核大國和人工智能領先國家，已具備相互摧毀對方的能力，因此必須為全方位對抗按下“暫停鍵”，避免滑向惡性競爭乃至軍備競賽。雙方5月北京會晤時確立的“建設性戰略穩定關係”，核心就是建立“護欄”與管控機制，貿易領域有貿易委員會，軍事領域有兩軍溝通安排，人工智能領域也將建立專門對話機制，確保在芯片、關稅等具體問題上有平台可談，避免出現戰略性誤判。



肖耿分析，中美關係本質上是“不打不相識”，雙方在競爭中逐步摸清彼此實力與底線，也在務實博弈中積累信任。兩國都是以實力為導向的務實型大國，大事要穩、小事可談。關稅往來、技術限制等具體摩擦屬於正常博弈，但必須防止失控。

