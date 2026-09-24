中方呼籲俄烏早日實現停火止戰

2025年11月25日，在位於紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國代表傅聰在聯合國大會高級別會議上發言。（新華社資料圖片） 中評社北京9月24日電／中國常駐聯合國代表傅聰23日在安理會烏克蘭問題高級別會議上發言，呼籲早日實現停火止戰。



據新華社報導，傅聰表示，烏克蘭危機延宕四年多，衝突戰事仍在持續，平民傷亡不斷增加，危機造成的外溢影響還在擴大。有關各方和國際社會應共同努力，推動危機政治解決。他就此提出三點呼籲。



第一，要保持克制，早日實現停火止戰。自年初以來，地面戰事呈現升級擴大風險，造成大量無辜平民傷亡，能源、農業、物流等民用基礎設施遭到嚴重損毀，人道處境令人擔憂。



中方呼籲當事方保持冷靜克制，嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民、民用基礎設施和人道工作者，全力推動局勢降溫，為實現和平爭取希望。



第二，要相向而行，堅持推動和談進程。對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。近期，有關重要利益攸關方舉行了一系列接觸和互動，中方對此表示歡迎。談判桌是和平的起點。雖然目前各方還存在一定的立場差距，但只要堅持談下去，就能找到解決問題的辦法，打開通向和平的大門。



中方支持各方在對話中求同存異，在談判中積累共識，爭取達成全面、持久、有約束力的和平協議。



第三，要著眼長遠，努力打造共同安全。烏克蘭問題發展到今天，有著複雜的歷史經緯和現實原因。這場危機啟示我們，世界上沒有所謂的“絕對安全”，重視彼此安全關切、實現和睦友好相處是唯一的現實選擇。



中方呼籲有關各方摒棄冷戰思維和陣營對抗，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，找到兼顧彼此關切的最大公約數，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。



傅聰說，中方在烏克蘭問題上的立場一以貫之、清晰明確。中方始終主張，各國主權和領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。



中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中方只會做有利於和平的事情，始終致力於勸和促談。中方願同國際社會一道，繼續為危機的政治解決發揮建設性作用。