加拿大和印度欲借貿易談判推動關係回暖？

當地時間9月22日，加拿大總理卡尼在第81屆聯合國大會一般性辯論間隙舉行的新聞發布會上表示，加拿大與印度兩國的貿易談判“進展良好”。（視頻截圖） 中評社北京9月24日電／加拿大總理卡尼22日稱，加拿大與印度兩國的貿易談判“進展良好”。貿易談判對加印兩國關係回暖能夠起到多大作用，還需觀察。



據央視新聞報導，當地時間9月22日，加拿大總理卡尼在第81屆聯合國大會一般性辯論間隙舉行的新聞發布會上表示，加拿大與印度力爭在12月中旬的二十國集團峰會前完成談判。



2023年，圍繞加拿大錫克教領袖哈迪普•辛格•尼賈爾遇刺一事，印度和加拿大的外交關係一度陷入緊張狀態。卡尼2025年3月就任加拿大總理後，迅速著手修復兩國關係，兩國於去年底同意重啟《全面經濟夥伴關係協定》談判。



加印兩國貿易談判的前景如何？在加拿大與美國貿易關係惡化的背景下，印度在加拿大的貿易多元化戰略中處於什麼樣的地位？



清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，目前看，加印雙方大概率會在12月G20峰會前完成協定核心條款的磋商，形成一個主體框架。兩國結構互補性很強，加拿大的農產品、礦產、教育服務，與印度的醫藥、信息技術、製造業產品存在強烈的雙向市場需求。



此外，錢峰強調，加拿大政府當前正推動貿易多元化戰略，印度是一個重要的新興市場支點。一方面，印度龐大的消費市場能對衝加拿大對美國市場的過度依賴，另一方面，印度在全球南方也有較大的影響力。



但錢峰也指出，談判也存在一些障礙，如服務貿易市場准入、原產地規則等。此前，雙方對貿易統計口徑也存在一些差異。



《全面經濟夥伴關係協定》談判是當前兩國關係回暖進程中的一個核心牽引性機制，為加拿大和印度從2023年外交僵局中走出來提供了一個較為務實的中間路徑。先以經貿對話重建官方溝通渠道，再逐步修補政治互信。



但錫克教領袖遭槍殺事件引發的政治爭議是一個隱性變量，不會隨著貿易協定落地自動得到解決。