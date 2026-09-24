19歲張展碩破紀錄：我只是渴望這塊金牌

9月23日，中國選手張展碩在比賽後慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／23日晚，中國游泳隊在亞運賽場再傳捷報。19歲的張展碩在男子200米自由泳決賽中再度上演逆轉好戲，並一舉打破亞洲紀錄。



據新華社報導，決賽中，張展碩在前100米還排在第三位，到150米時他升至第二，距離領先的韓國選手黃宣優僅差0.19秒。隨後，張展碩展現出超強後程能力，最後50米游出25秒96的分段成績。最终成绩1分43秒49逆轉奪冠，張展碩將黃宣優保持的亞洲紀錄提高了0.43秒。



“說實話我從來沒想過能拿到這塊金牌，我只是很渴望得到這塊金牌。”他說。



張展碩本屆亞運會參加100米到1500米全部5個自由泳單項以及3個接力，堪稱泳池里的“超級勞模”，還被網友戲稱坐擁“自由泳全家桶”。



儘管距離差異懸殊，但他還是在兼項中找到了提升綜合能力的方式。“我覺得這是一個相互促進的過程。200米項目可以提高1500米項目最後的衝刺速度，1500米項目可以保證200米、400米、800米等項目的後程能力，這是一個好的訓練模式。”



談及奪冠秘訣，他透露：“肯定是來自超乎尋常的訓練。確實是在訓練量上或者密度上比一般運動員更大一些，大賽身兼多項也的確需要一定的訓練能力去支撐。”



接下來，他還將參加400米和800米自由泳以及男子4X100米自由泳接力等項目。“其實就像我第一天說的那樣，狀態是一槍一槍比出來的，我也很期待後面的比賽。”