也門胡塞武裝為何如此難打

這張胡塞媒體中心8月9日提供的照片顯示，胡塞武裝在一未知地點發射導彈。新華社 中評社北京9月24日電／新華社報導，也門胡塞武裝與沙特阿拉伯的衝突近期持續升級。沙特高強度空襲未能有效遏制胡塞武裝攻勢，本土多次遭到後者無人機和彈道導彈襲擊，防空能力告急，不得不四處求援。



據法新社22日一篇報導分析，沙特財力雄厚、武器尖端，但介入也門內戰十多年來卻一直無法打敗胡塞武裝，原因包括沙特軍隊有結構性缺陷，其依賴的也門政府軍組織鬆散，也門崎嶇地形和伊朗支持有利於胡塞武裝等。



沙特花錢難買戰力



沙特多年來斥巨資購買了大批尖端武器和軍事裝備。上周，美國批准向沙特出售48架F-35型隱形戰鬥機，價值243億美元。按法新社說法，沙特向美國、英國、法國等西方國家大筆採購武器，旨在與盟友加強關係。



同時，沙特歷史上一直依賴大量外籍人員、承包商和培訓師來補充其部隊，習慣“花錢買戰力”。一些分析師說，沙特軍隊獨立實施複雜作戰行動的經驗有限，並且在地面作戰中過於依賴也門政府軍和外籍雇傭兵。



美國普林斯頓大學沙特事務專家伯納德·海克勒認為，“沙特人必須建立一支願意戰鬥的軍隊，沙特人必須願意為保護他們擁有的東西而付出犧牲”，但他們現在沒有做到。



胡塞武裝為何難打



胡塞武裝起兵時裝備簡陋，被調侃為“拖鞋軍”，但他們充分利用崎嶇地形和部族紐帶，難以被連根拔起。

