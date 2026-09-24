演習結束“堤豐”卻不走？俄為何此時施壓日

中評社北京9月24日電／央視新聞客戶端消息，歷時半個多月的日美澳三國“東方之盾26”聯合軍演將於9月24日落下帷幕。在演習的收尾階段，俄羅斯外交部公開表態，敦促日本撤走境內的美軍中程導彈系統。俄方選在這個收官節點施壓引發關注。



此次“東方之盾26”聯合軍演第一階段於9月8日—16日實施，日美澳三國進行了指揮所演練、彈藥運輸、聯合空降等課目，9月17日—24日是第二階段，開展了聯合戰鬥、實彈射擊、防空、後勤和衛勤以及核生化防護訓練。



在“東方之盾26”聯合軍演中，美軍“堤豐”中程導彈系統首次參演。該系統可發射戰斧巡航導彈，此前以“臨時部署”名義進駐日本鹿屋基地，日方已明確：演習結束後，“堤豐”系統不會撤出日本，將轉移至駐日美軍基地長期留存。



軍事評論員 杜文龍：俄羅斯在這個時候要求日本撤走“堤豐”兩個原因：



第一是日本屢教不改，“堤豐”系統三次進入日本本土，距俄羅斯相對較近，如果採取陸上發射方式，對俄羅斯遠東方向海空基地勢必會構成嚴重影響，日本多次聲稱演習結束即撤離，所以在這個時間點發出警告，符合目前的時機要求。



第二是嚴重警告，如果日本屢次宣稱演習之後即撤離，但演習之後又採取其他方式保留在本土的存在，俄羅斯有理由發出質疑。



所以這次警告聲音和以往相比分貝數明顯提高，也說明俄羅斯對日本擴展遠程打擊能力警惕性非常高。

