】 【打 印】 
中國陸軍某旅炮兵分隊組織遠程機動訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-24 09:55:41
　　中評社北京9月24日電／中國軍網報導，近日，中國陸軍某旅炮兵分隊組織遠程機動訓練

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：