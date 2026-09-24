俄外長：俄美應盡快“修復雙邊關係”

1月20日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在莫斯科舉行的年度記者會上回答問題。（新華社資料圖片） 中評社北京9月24日電／當地時間23日，俄羅斯外長拉夫羅夫和美國國務卿魯比奧在聯大一般性辯論期間舉行會晤，雙方就俄烏衝突和俄美雙邊關係等問題進行了討論。



據央視新聞援引俄羅斯外交部23日消息，俄外長拉夫羅夫在當天的會晤中表示，當前圍繞俄美經濟合作前景、人文交流和便利兩國人員往來等議題的討論日趨活躍，雙方應根據兩國元首達成的共識盡快“修復雙邊關係”。



拉夫羅夫說，俄美需要就消除雙邊關係中的“刺激因素”開展坦誠對話，推動兩國外交機構恢復正常運轉，同時美方應歸還在美遭“實際沒收”的俄方資產。這些都是俄美“修復雙邊關係”的前提條件。



在磋商烏克蘭危機時，拉夫羅夫重申，俄羅斯將堅定不移推進特別軍事行動目標，同時也會通過政治和外交途徑，在“消除衝突根源”的基礎上化解俄烏衝突。



美國國務卿魯比奧當天表示，俄羅斯和烏克蘭都對涉及糧食和能源相關目標的有限停火表達了興趣，但要實現相關停火並不容易。魯比奧說，這場戰爭不會在戰場上結束，而將在談判桌上終結，美國可以在推動和平進程方面發揮積極作用。



魯比奧還說，希望俄總統普京接受邀請，出席今年將在美國舉辦的二十國集團峰會。