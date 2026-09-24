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鏖戰晝夜！直擊中國海軍航空兵某部飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-24 09:43:49
戰機滑行。
　　中評社北京9月24日電／中國軍網報導，近日，中國海軍航空兵某部組織跨晝夜飛行訓練，檢驗部隊全天候、全時域作戰能力。
 


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