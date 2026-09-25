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直擊中國海軍航空大學某團海上搜救訓練
http://www.CRNTT.com
2026-09-25 08:22:29
中評社北京9月25日電／央廣軍事報導，近日，中國海軍航空大學某團在某海域組織海上搜救訓練，錘煉官兵海上應急救生能力。
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