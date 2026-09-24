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組圖：習近平抵達華盛頓　美國熱烈歡迎
http://www.CRNTT.com   2026-09-24 09:38:47
習近平主席與夫人彭麗媛抵達華盛頓，特朗普夫婦親自熱情迎接。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京9月24日電／據新華社報導，當地時間9月23日下午，國家主席習近平抵達華盛頓，開始對美國進行國事訪問。 


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