中老“和平列車-2026”任務圓滿收官

中評社北京9月24日電／解放軍報報導，中國人民解放軍“和平列車”醫療隊22日晚搭乘衛生列車由中老鐵路萬象站出發，踏上歸國行程，這標誌著為期17天的中老“和平列車-2026”人道主義醫學救援聯合演習暨醫療服務活動圓滿收官。



老撾人民軍總後勤部領導及官兵代表，中國軍隊援老醫療隊、老中鐵路公司等代表共80餘人在萬象站為中方參演官兵舉行歡送儀式。老撾人民軍總後勤部部長占迪祝賀醫療隊全體同志圓滿完成各項任務。



在聯合演習期間，中老兩軍衛勤力量以超強台風災害國際人道主義醫學救援為背景，設置三級指揮和四級救援體系，依托衛生列車、野戰救治裝備、無人智能裝備等，組織混編聯訓、全流程合練、實兵演習，重點演練災害現場搜救、批量傷員救治、心理應激干預等實戰課目，探索跨境聯合醫學救援運行模式，推動兩軍衛勤交流向全方位、深層次、常態化邁進。



聯合演習結束後，中方醫療隊抽派70餘名骨幹專家，組建4支專項醫療分隊，依托老撾人民軍第103醫院、106醫院、109醫院及阿速坡省軍區醫院，分別在老撾首都萬象市、沙灣拿吉省烏同蓬縣、占巴塞省巴色市、阿速坡省沙瑪奇賽縣4地為當地軍民提供義診、健康體檢、聯合會診、教學查房、手術帶教、學術講座等服務，累計接診6275人次、組織學術講座11場、開展手術9台、教學查房16次，發放藥品203種、6500餘盒（袋），受到當地各界廣泛贊譽。



從2017年到2026年，“和平列車”醫療隊六度奔赴老撾。醫療隊隊長宋彩萍說，這些天，中老雙方緊密協作、並肩工作，不僅積累了聯合衛勤保障的新經驗，也結下了真摯寶貴的情誼。雙方願以此為新起點，共同開創兩軍合作更加廣闊的新天地。