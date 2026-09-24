北約演練海戰“三栖”無人系統

中評社北京9月24日電／據參考消息網引述俄羅斯《消息報》網站9月21日報導，北約在北海和大西洋部署了一個大型艦艇集群，包括英國航母編隊。在“打擊勇士”演習框架下，北約國家打算首次系統性地演練協同使用“三栖”無人系統——水面無人艇、水下潛航器和空中無人機。



9月21日，在英國領導下、有北約盟國力量參與的“打擊勇士”海軍和空軍演習將在西北歐啟動。演習區域將覆蓋英國北部和東部海域。



《消息報》採訪的專家們認為，演習可能動用英國航母打擊群、北約第一常設海上集群（SNMG1）和多國空軍部隊。



報導說，倫敦稱此次演習旨在保護海底光纜和基礎設施。然而，在北約宣稱的通信防禦背後，可以窺見進攻性場景。據專家分析，北約正在演練在冰島和法羅群島之間水域攔截俄羅斯北方艦隊的潛艇，封鎖波羅的海通往大西洋的通道。



軍事專家德米特裡·博爾堅科夫表示，北海對俄羅斯航運具有重要意義，從波羅的海前往大西洋的航線經過這裡。因此，北約在該地區的大規模演習既關乎俄羅斯民間航運，也觸及俄海軍艦隊利益。



博爾堅科夫說，由於北約在東北大西洋活動增加，俄羅斯軍艦定期出海監控局勢、伴航船只。俄海軍將密切關注北約軍隊的行動。



俄羅斯海軍預備役少將米哈伊爾·切克馬索夫認為，北約演習計劃可能包括艦艇編隊的防空組織、炮火射擊、反潛防禦以及艦載航空兵行動。

