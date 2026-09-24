習近平世界技能大賽賀信　激勵青年技能成才

9月22日，第48屆世界技能大賽在上海開幕，主題為“技能改變世界 技能照亮前程”。（新華社資料圖片） 中評社北京9月24日電／能工巧匠，雲集東方。9月22日，國家主席習近平向第48屆世界技能大賽致賀信，引發中外各界人士強烈共鳴。



據新華社報導，大家表示，要充分用好世界技能大賽這一有益平台，在全社會弘揚精益求精的工匠精神，鼓勵引導更多勞動者特別是青年人走技能成才之路，促進各國技能人才交流合作、互學互鑒，更好服務全球經濟增長和民生福祉改善。



“習近平主席指出，新一輪科技革命和產業變革加速突破，給全球技能發展帶來深刻影響。職業教育與技能人才培養的重要意義更加凸顯。”復旦大學政黨建設與國家發展研究中心主任鄭長忠表示，技能人才連接科技創新與產業實踐，人工智能、數字技術、智能製造加速發展，正推動技能需求由單一操作向數字化、智能化、復合化轉變，由“會操作”向“懂技術、善創新、能協同”拓展。



世界技能組織主席烏漢認為，技能人才需要具備更多的創造力、韌性和勇氣。讓更多人樹立更堅定的目標，以更大的勇氣去創造、以更大的魄力去創新，是世界技能運動不斷前行的動力。



緊扣全球產業發展新趨勢，本屆世賽新增軌道車輛技術、無人機系統、智慧安防技術等7個競賽項目。



“正如習近平主席所指出的，世界技能大賽緊密對接產業需求，為各國技能人才精進技藝、互學互鑒搭建了有益平台。”作為本屆世賽新增的無人機系統項目選手，杭州技師學院職工曾晨說，“我們與來自各國各地區的低空經濟領域人才深入交流，切磋無人機飛控調試、組裝檢測、故障排查等技藝，學習先進經驗、提升技能水平，並將參賽中的收穫帶回課堂，讓更多青年人瞭解行業前沿、掌握實用技能，為加快新質生產力發展貢獻自己的力量。”



一技之長，可以創造美好前程。



聆聽了習近平主席的賀信，欣旺達電子股份有限公司培訓中心總監劉艶玉倍受鼓舞。她說，新能源電池行業技術迭代快，一線技能崗位已從單一生產操作向設備調試、工藝優化、質量控制等復合能力延伸。習近平主席強調將以舉辦這屆大賽為契機，鼓勵引導更多勞動者特別是青年人走技能成才之路。我們期盼更多高素質復合型技術技能人才加入，企業也將進一步強化與技工院校的合作，將最新生產工藝融入課程，推動技能人才培養更好匹配產業升級需求。



世界技能組織冠軍聯絡小組代表瓦利耶娃說：“世賽不僅是技能競技的舞台，更是青年找到屬於自己的技能之路的重要平台。選手們在準備、競技和面對壓力中錘煉出的自信，將伴隨他們攀登人生新的山峰。他們磨煉技能、交流友誼，也將把世界技能運動的精神傳播得更遠。”