英媒：沙特主導聯軍緣何在也門陷入被動？

中評社北京9月24日電／參考消息網引述英國《星期日泰晤士報》網站9月19日發表題為《如何打敗胡塞武裝：我隨沙特軍隊行動時的見聞與心得》的文章，作者為美國地平線互動公司研究主管邁克爾·奈茨，全文摘編如下：



在本月胡塞武裝占領了紅海沿岸也門政府控制的最後幾塊飛地後，他們可以比以往任何時候都更容易地伸手夠到全球航運：他們控制了曼德海峽沿岸地區，以及跨越航道的具有重要戰略意義的哈尼什群島。



也門政府的實際主導者沙特阿拉伯看起來很軟弱，沙特的長期合作夥伴（美國和歐洲）及其新的盟友（巴基斯坦和土耳其）也是如此。同樣在本月，這些軍事大國都沒有採取任何行動阻止胡塞武裝的推進，也沒有阻止伊朗支持的伊拉克民兵用無人機襲擊並破壞沙特的石油管道。我們能做些什麼以扭轉這種可悲的挫折呢？



胡塞武裝在2014年占領了也門首都薩那，迫使政府軍南下，從2015年到2019年，我目睹了擊退胡塞武裝浪潮的努力——當時也門政府呼籲國際援助，並得到了沙特阿拉伯和阿聯酋的響應。胡塞武裝先是被逐出南部港口城市亞丁，隨後被趕出馬里布這一重要的能源樞紐，最後被逐出紅海沿岸的大部分地區。



從那以後，因為在打擊胡塞武裝的最終結果上存在分歧，沙特和阿聯酋變得疏遠。



本月胡塞武裝發動襲擊時，他們所用的無人機戰術足以讓烏克蘭軍隊汗顔，他們發出的結合深度偽造的撤軍命令，足以讓任何俄羅斯情報負責人引以為傲。



到9月12日，也門戰線退回到曼德海峽以南的一處咽喉要地，這一戰局意味著胡塞武裝重新控制了自2015年以來政府軍奪回的土地。沙特人如夢初醒，現在開始轟炸任何進入曼德海峽以北一個所謂“殺戮區”的胡塞武裝人員，但胡塞武裝正在迅速構築工事。

