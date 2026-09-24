俄媒：澳大利亞或成日本武器試驗場

中評社北京9月24日電／參考消息網引述俄羅斯國際事務委員會網站9月17日發表題為《澳大利亞為日本高超音速武器測試做準備：堪培拉-東京同盟中的導彈合作》的文章，作者為俄羅斯科學院東方學研究所研究員阿爾喬姆·加林，全文摘編如下：



2026年8月，澳大利亞國防部長與日本防衛大臣達成協議，計劃建立一套機制，允許日本自衛隊使用澳大利亞的靶場開展導彈測試，其中包括高超音速武器測試。如果該協議得到落實，堪培拉將成為印太地區潛在導彈對抗格局中的一環。



日本防衛大臣小泉進次郎訪問澳大利亞，澳大利亞副總理兼國防部長理查德·馬爾斯與其舉行會談。會後雙方宣布，澳大利亞計劃允許日本自衛隊使用該國的靶場，用於“測試包括高超音速導彈在內的新型遠程打擊武器系統”。



兩國商定深化防務合作，直接將彼此稱為本國安全的重要支柱。無論日澳專家如何解讀這一說法，其背後反映出的是日方對美國信任度的下降。日本在澳大利亞開展導彈測試，也正是出於這一邏輯。雙方已經預判，日澳防務合作的重要性，將僅次於美日同盟。



此前日本自衛隊也曾在澳大利亞境內發射防空導彈與反艦導彈，但均屬於聯合演習框架內。如今澳大利亞被納入日本武器研發鏈條之中。所謂“包括高超音速武器在內的各種導彈”這一模糊表述背後，對應著相當具體的計劃，即日本“反擊能力”框架下研發的兩類武器系統。



第一類是用於島嶼防禦的“超高速滑翔彈”（HVGP）。日本為HVGP研發了多種戰鬥部構型，有的可打擊航母甲板等加固目標，有的配有殺傷組件，用於打擊地面目標。首個量產版HVGP射程約500公里，後續改進型號計劃到2030年代初將射程提升至3000公里。

