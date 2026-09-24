美聯儲加息預期升溫美債被拋售　債息升穿5厘

中評社香港9月24日電／美國最新採購經理指數顯示經濟活動繼續升溫，進一步強化市場對聯儲局繼續加息的預期，美國國債被拋售。



據香港電台報道，美國國債10年期債息一度飆升至5．135厘，創2007年7月以來最高，較早時報5．114厘。5年期和30年期國債收益率亦創2007年以來最高，較早時分別報4．998厘及5．397厘。



對政策利率更敏感的兩年期國債收益率觸及2024年5月以來最高水平，較早時報4．897厘。