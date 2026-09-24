今年以來　習近平這樣闡釋中美關係

當地時間9月23日，習近平主席與夫人彭麗媛抵達美國華盛頓，特朗普夫婦熱烈歡迎。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／大國相處，牽動世界。今年以來，習近平主席在多個重要場合深刻闡釋中美關係，為兩國關係把舵定向，也為變亂交織的世界注入確定性。



據人民日報報導，應美國總統特朗普邀請，習近平主席於9月23日至25日對美國進行國事訪問。兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。



2026年，中美關係站在繼往開來的歷史坐標。



“中美兩國能不能跨越‘修昔底德陷阱’，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？”5月，習近平主席在中美元首北京會晤期間提出中美關係“三問”——這是歷史之問、世界之問、人民之問，需要大國領袖共同書寫答卷。



戰略認知，中美關係必須扣好的“第一粒紐扣”。



“中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞”。兩國元首贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間提供戰略指引。中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。做夥伴而非對手，兩國應當相向而行，走出一條新時代大國正確相處之道。



人民友誼，最深厚的土壤。“中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。”從留學生到企業家，從文化交流到地方合作，習近平主席始終珍視兩國人民的友好情誼，為中美關係厚植民意根基。



“我願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。”世界正翹首以盼，一場歷史性的訪問，將掀開國際關係史上的嶄新一頁。

