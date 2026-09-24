中美關稅休戰再延長 　習特會或達多項成果

何立峰與貝森特會談前握手（網頁截圖） 中評社香港9月24日電（記者 郭至君）9月23日至25日，習近平主席時隔11年國事訪問美國，就在其下機之際，美國財政部長貝森特宣布，美國和中國將把兩國貿易戰的休戰期延長至明年1月。



貝森特在與中國國務院副總理何立峰會面後接受福克斯新聞（Fox News）訪問表示，雙方已同意延長所謂的“釜山協議”，彼此降低對對方徵收的關稅，而該協議原定於11月10日到期，現在則再延長兩個月至2027年1月10日。貝森特表示，“這給我們更多時間來探討經濟領域能採取哪些措施。”



該休戰協議於去年在韓國達成。在那之前，特朗普對中國出口商品徵收了高額關稅，中美兩國陷入了針鋒相對的貿易戰。休戰協議的內容包括：美國暫停對中國經濟實施的部分關稅及其他限制，中國則同意穩定供應美國汽車、半導體、飛機、電動工具及其他產品所需的稀土礦物。



貝森特表示，雙方正在努力削減各自國家價值300億美元進口商品的關稅，且兩國可能還會就金融服務和農產品採購發布相關聲明。貝森特也透露，中美經貿團隊預計約兩個月後在深圳APEC峰會期間再度會面。



美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰稍早時候在華盛頓舉行部長級磋商，為隨後登場的中美元首峰會鋪路。而特朗普上週五則對媒體表示，他預計峰會時將與中方達成多項協議。



自2025年5月日內瓦會談啟動以來，中美先後在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里、吉隆坡、巴黎、首爾完成七輪經貿高層磋商，逐步建立起常態化對話機制，全程秉持相互尊重、平等互利原則，以建設性溝通管控分歧、積累成果。