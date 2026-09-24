新增7項　世界技能大賽折射未來技能新趨勢

9月23日，國家會展中心（上海）第48屆世界技能大賽無人機系統比賽現場，參賽選手在組裝無人機。（新華社資料圖片） 中評社北京9月24日電／第48屆世界技能大賽9月23日迎來首個比賽日。本屆世賽首次登場7個新項目：軌道車輛技術、無人機系統、智慧安防技術、軟件測試、數字交互媒體設計、口腔修復工藝技術、零售，吸引了場內外廣泛關注。



據新華社報導，電鋸火花四射、精致的美食香氣四溢、模特髮型被打理得格外時尚……來自全球68個國家和地區的1300餘名技能人才匯聚國家會展中心（上海）競技，64個競賽項目全面鋪開。



這是一場全球技能人才的巔峰對決，更是一次關於未來技能探索的深度對話。全球正透過世賽這扇窗，感受技能發展和產業變革的最新脈動。



尤其是世賽上新，折射著全球產業變遷。低空經濟、數字技術、智慧安防、現代服務……每一個新賽項背後都是一個新賽道，它們連著一條條正在快速成長和擴張的產業鏈。



一台碩大的地鐵車廂被搬進了場館，這裡是軌道車輛技術項目場地。據吉林省中工技師學院軌道車輛技術實訓中心主任趙禹淏介紹，比賽內容和我國軌道車輛產業很契合，新賽項的舉辦向世界展示了中國軌道車輛人才技能和產品技術，將有利於產業發展和推動企業走出去。“本專業學生出國學習和交流的意願很高。”



來到另一新賽項軟件測試賽場，記者看到各位參賽者在電腦屏幕前忙著敲代碼。賽項場地測試工程師楊驥寅告訴記者，不同於傳統程序員，軟件測試員好比數字領域的“質檢員”，檢查電商平台、社交網站等系統是否符合要求，排查潛在問題。



“世賽進一步拓寬了數字領域人才發展空間。”楊驥寅認為，世賽成果的推廣，將推動形成標準化的軟件測試教學、能力培養體系，同時將為互聯網、軟件研發產業鏈增加專業質量把控鏈路，促進行業產品交付質量升級。



我國數字經濟規模已突破50萬億元，相關技能人才需求旺盛。2026數博會“數字人才培養”交流活動公布信息顯示，2025年，我國數字經濟人才缺口仍接近3000萬人。軟件測試、數字交互媒體設計兩個新賽項，正是對准這一風口，把產業一線的崗位需求搬上了世賽舞台。