只此青綠5年票房近8億　至今仍一票難求

2023年7月29日，演員在聯歡會現場表演《只此青綠》。（新華社資料圖片） 中評社北京9月24日電／國務院新聞辦公室9月24日舉行“開局起步‘十五五’”系列主題新聞發布會，請文化和旅遊部新聞發言人、副部長王建華等介紹“十五五”時期推進文化和旅遊高質量發展有關情況。



據北京青年報報導，文化和旅遊部新聞發言人、辦公廳主任陳彬斌介紹，好的藝術作品往往能夠直抵人心，給人以向上的力量。這幾年有一些精彩的演出，往往看了之後，我們很長時間難以忘懷。



比如說，去年紀念抗戰勝利80周年文藝晚會《正義必勝》，引發了強烈的社會反響和高度的情感共鳴；還比如，舞蹈詩劇《只此青綠》5年來演出近千場，總票房收入超過了7.8億元，至今仍然是一票難求；還有越劇《新龍門客棧》、婺劇《三打白骨精》等精品佳作，帶動了國風國潮，讓傳統文化煥發了新的光彩，受到觀眾特別是年輕觀眾的喜愛。這也充分說明，藝術作品只要質量過硬，就能贏得觀眾、贏得市場。



陳彬斌說，“十五五”時期，我們將緊跟時代步伐、把握群眾需求，努力引導創作更多更好的藝術作品。重點做好三個方面的事情：



一是讓精品再提升。要繼續服務黨和國家發展大局，圍繞重要時間節點，組織好重大文藝演出。



我們將實施新時代藝術創作引導計劃、舞台藝術質量提升行動，還要開展藝術創作選題庫建設，加強重大題材創作的規劃和投入，推動藝術創作出精品、攀高峰。從今年開始，我們將落實戲劇振興三年行動計劃，將突出“劇本先行”，主要是要兼顧原創精品的孵化和傳統經典的活化，支持稀有劇種等創作演出，還要建立中小型劇目專項扶持機制。將充分發揮文藝評論對創作質量的引領作用，不斷完善文華獎等藝術評獎機制。



二是讓藝術更加接地氣。現在大家經常可以看到，許多專業的藝術團體和藝術家通過到基層演出，在手機上、新媒體上直播，甚至直接到公園、廣場參加文化活動，讓更多觀眾在家門口、手機上就能欣賞到以前衹有在劇場里才能看到的演出和節目。



未來五年，我們將持續拓展藝術傳播渠道，推動更多優秀藝術作品深入基層、到群眾身邊，推動藝術普及，推進全民美育。我們還將進一步統籌中國藝術節、戲曲百戲盛典等展演展示和節慶活動，以及美術展覽等資源，加強傳播平台建設，關注更多的藝術傳播新業態。



三是讓機制更加靈活。近年來許多重大的演出，擔當主創的都已經是“80後”“90後”。



我們將尊重人才成長的規律，完善藝術人才的選拔、培養、使用、激勵機制，重點加強編劇、導演、表演、音樂、舞美、美術、經營管理等人才培育，搭建更多交流展示平台，讓每一份熱愛和才情都有釋放的舞台。我們還將進一步完善文藝院團建設發展機制，發揮藝術委員會參謀咨詢和監督指導作用，同時將深化藝術創作單位和藝術院校合作，推動藝術教學和藝術實踐深度融合。