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中國蟬聯全球工業機器人最大市場
http://www.CRNTT.com
2026-09-24 15:21:15
9月23日，在2026中國國際數字經濟博覽會上，工作人員操作通用機器人搬運貨物。（新華社資料圖片）
中評社北京9月24日電／國際機器人聯合會24日發布的相關報告數據顯示，中國保持全球最大工業機器人市場的地位。
據新華社報導，報告称，2025年中國工業機器人新安裝量達35.4萬台，約占全球總安裝量的59%，創歷史新高。
報告認為，中國工業機器人市場仍有較大增長空間，從目前到2029年有望保持年均5%至10%的增長率。
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