悟空哪咤火爆海外　十五五推動文化出海

9月1日，在意大利威尼斯，參觀者在第61屆威尼斯國際藝術雙年展中國館拍攝《黑神話：悟空》主題雕塑。（新華社資料圖） 中評社香港9月24日電／9月24日，國新辦舉行“開局起步‘十五五’”系列主題新聞發布會。發布會上，文化和旅遊部有關負責人介紹，“十五五”時期，將繼續推動文化出海。



據大公文匯報報導，負責人介紹，從悟空到哪咤，這幾年的中國文化產品不斷在海外火爆出圈。網文、網劇、網游等文化出海“新三樣”，都深受海外消費者喜愛。



文化和旅遊部將當好文化企業揚帆出海的護航員，搭建貿易平台，做強服務載體，促進項目對接，推動動漫、演藝、潮玩文創、工藝美術、舞台裝備、遊戲游藝設備等中國好物加快出海，實現文化貿易量質齊升。



據大公報此前報導，2024年，《黑神話：悟空》橫空出世，這款以《西游記》為藍本的3A遊戲，自公布以來便在全球範圍內引發轟動，上線後更是迅速登頂多國遊戲銷量榜。



業內評論認為，《黑神話：悟空》成功的核心，在於打破了“東方神話＝小眾題材”的刻板印象，用全球通用的遊戲語言，詮釋了東方文化的精神內核。《黑神話》系列在海外的爆火，證明東方神話並非文化出海的“絆腳石”，只要用符合全球審美與技術標準的方式進行包裝，就能成為跨越文化的“通行證”。



《哪咤之魔童鬧海》形成了創紀錄的轟動效應，在中國市場成功地創造了電影史上單一區域票房的最高紀錄，它在中國市場歷史性的成功，也成為全球媒體中引起廣泛討論的議題。它的海外上映也取得了引人矚目的佳績。