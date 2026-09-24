王浩：特朗普破例接機　盼借對華合作解困

復旦大學美國研究中心教授王浩（受訪者供圖） 中評社香港9月24日電（記者 黎人愷）復旦大學美國研究中心教授王浩24日接受中評社記者採訪時表示，特朗普打破六十多年來的外交慣例親赴機場接機，體現了他對中美關係的高度重視與對華合作的強烈需求，並希望向全球展示其外交能力。他還認為，中美關係正在探索一種“競爭不失控、合作有邊界、分歧可管理”的新模式。



王浩現為復旦大學美國研究中心教授，復旦—加州大學當代中國研究中心中方主任。王浩長期研究美國政治、美國對外政策與中美關係，著有《從周期到認同：美國政黨政治研究的範式創新與議程重置》等著作，是美國研究領域的知名學者。



中國國家主席習近平當地時間23日下午抵達美國華盛頓安德魯斯空軍基地，開啟為期三天的訪美之行。美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在停機坪熱情迎接中國領導人一行來訪，這是60多年來美國總統首次在該基地親自迎接外國元首。



王浩認為，特朗普超規格地親自去機場接機，主要體現出三重心理：



一是對中國和中美關係的高度重視，以及對雙方今年5月達成的構建建設性戰略穩定關係共識的重視。經過過去多年尤其是2025年的對華戰略博弈，特朗普不僅充分認識到到中國的力量和韌性，也意識到中美關係穩定對美國自身利益的重要性，因此處理好對華關係、與中國相向而行是理性的外交選擇。



二是在內外交困背景下存在對華合作的強烈需求。當前，特朗普面臨嚴峻的內政外交環境，國內通脹居高不下、支持率低迷、中期選舉面臨巨大壓力，外部對伊朗的戰爭陷入泥潭、國際形象一落千丈。因此，特朗普政府需要通過對華合作減輕這些壓力，尤其是圍繞經貿、供應鏈和伊朗等問題的協調，有助於改善特朗普的內外處境。



三是向美國國內和全世界展示其個人外交能力的心理。中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，特朗普希望通過元首外交表明其具備與中國領導人建立良好的個人關係和有效溝通渠道的能力，這在內政外交兩個方向都能給自己“加分”。



王浩指出，特朗普此舉的戰略意義很明顯，一方面能凸顯中美關係氛圍在朝著積極方向變化，建設性戰略穩定關係取得實際進展，並表明雙方仍然致力於推動這一關係繼續向前發展，這就向全世界釋放了大國關係穩定的積極信號。其次，元首外交在推動中美關係發展中的意義不可取代，超規格接待意味著元首外交在為兩國關係領航把舵方面能夠發揮更重要的作用，因為它可以進一步提升兩國領導人之間的個人關係和互信水平。



“超規格接待能夠為中美後續戰略溝通和談判創造政治空間，從而產生超越外交禮儀本身的戰略和政策價值，因為良好的國事訪問氛圍將會使雙方在進行溝通磋商過程中更加坦誠和更具建設性，這對於中美‘建設性戰略穩定關係’的進一步發展具有重要意義。”王浩說。



王浩分析，此次峰會或將出現四個核心議題：



第一，經貿關係穩定。貿易問題仍然是最現實的議題。此前雙方通過貿易停火安排降低關稅衝突烈度，此次繼續討論延期問題，反映雙方都希望避免貿易戰重新升級。



第二，科技競爭與人工智能治理。人工智能成為新的戰略競爭領域。雙方討論建立人工智能對話機制，說明中美都意識到AI不僅是產業問題，也涉及安全、治理和國際規則問題。未來中美科技競爭需要關注的重點集中在三個方面：先進技術能力競爭、技術安全和出口管制、全球人工智能治理規則塑造。



第三，戰略安全問題。台灣問題、地區安全問題仍然是中美關係中的重要敏感因素。雙方需要加強溝通，避免戰略誤判。



第四，全球治理合作。包括地區衝突、能源安全、金融穩定等問題。中美作為兩個具有全球影響力的大國，需要在競爭之外保持一定程度協調。



王浩認為，總體來看，這次峰會釋放的重要信號是：中美關係正在探索一種“競爭不失控、合作有邊界、分歧可管理”的新模式。其持續性取決於雙方能否把政治意願轉化為穩定機制，把短期交易轉化為長期規則。