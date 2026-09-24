王浩：三個“沒有變”點出中美關係穩定基底

復旦大學美國研究中心教授王浩（受訪者供圖） 中評社香港9月24日電（記者 黎人愷）中國國家主席習近平當地時間23日抵達華盛頓後發表書面講話，他提到，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。復旦大學美國研究中心教授王浩24日接受中評社記者採訪時表示，習近平主席的講話承認了中美各自發展道路和國家目標的合理性，彼此並非零和競爭，同時也說明中美存在共同利益，在經濟、氣候、人工智能等議題上都需要協調合作。



王浩現為復旦大學美國研究中心教授，復旦—加州大學當代中國研究中心中方主任。王浩長期研究美國政治、美國對外政策與中美關係，著有《從周期到認同：美國政黨政治研究的範式創新與議程重置》等著作，是美國研究領域的知名學者。



中國國家主席習近平當地時間23日抵達華盛頓開啟為期三天的訪美之行，他在書面講話中指出，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。他還表示，中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。



王浩認為，習近平主席的表述具有豐富內涵。一方面，承認了中美各自發展道路和國家目標的合理性。中國強調中華民族偉大復興，美國強調“讓美國再次偉大”，分別反映兩個國家不同的歷史經驗、發展階段和政治敘事。雙方沒有必要把彼此發展簡單理解為零和競爭。



王浩說，上述表態同時還強調大國競爭需要建立在穩定框架之內。中美作為世界上最重要的兩個經濟體，兩國關係已經超越雙邊範疇，對全球經濟、地區安全和國際秩序都有重要影響。因此，避免衝突升級、保持溝通渠道符合雙方利益。

