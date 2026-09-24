汪順結束第五次亞運之旅　不放棄成就“順”

9月22日，中國選手汪順在比賽前，他獲得季軍。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／游泳運動員汪順今日在《人民日報》發文，談自己參加過五次亞運會的感受。他表示，從2010年廣州亞運會時的青澀少年，到本屆亞運會中國游泳隊年齡最大的老將，他“搭載”亞運會走過10多年青春歲月，也經歷了從屢屢“不順”到游出節奏的成長之路。



據人民日報報導，汪順常說：“要跟自己比賽，在他的泳道做最好的自己。”2014年仁川亞運會，賽前發燒打亂了他的備賽節奏，200米混合泳只收穫銅牌，與當時冠軍的亞洲紀錄相差近4秒，巨大的落差帶來深深的挫敗。於他而言，那枚銅牌既是一根刺痛內心的刺，也是一盞照亮前路的燈。不過，正是低谷時的不放棄，才成就了後來的“順”與突破。



2018年雅加達亞運會，200米混合泳決賽最後50米，他奮力完成反超，奪得個人亞運首金，真切體會到了拼搏的價值。2023年杭州亞運會，他有幸在家鄉擔任開幕式最後一棒火炬手，熾熱的榮譽感激勵他前進。開幕後首個比賽日，他在200米混合泳決賽游出1分54秒62，以刷新亞洲紀錄的成績實現衛冕。那一刻他更加確信，所有的堅持都有回響。



本屆亞運會游泳比賽場館在東京水上運動中心——他獲得奧運金牌的地方。故地重游，他對自己“不設限”。32歲的年紀，出戰200米、400米混合泳兩個單項，對身體是不小的考驗。備賽周期裡，他一邊強化體能與速度，一邊格外重視身體恢復。面對實力強勁的對手，他仍然全力以赴，最終收穫兩枚銅牌和一枚接力金牌。他的初心從未改變：在賽場升國旗、奏國歌。



本屆亞運會，是洛杉磯奧運周期的一次關鍵考試。在復合型團隊的保障支撐下，他期待中國游泳不只依靠少數尖子選手，而是形成集團作戰的整體優勢。他也相信，未來會有更多年輕選手在國際舞台上闖出一片天地，綻放屬於自己的光芒。



何為體育精神？在他心中，是堅韌、突破與傳承。堅韌，是身陷低谷時依舊選擇向前；突破，是永不停歇挑戰自他極限；傳承，則是把前輩的精氣神一代代接續傳遞下去。



年齡只是數字，熱愛可抵歲月漫長。無論未來還能游多久，他都會珍惜每一次躍入水中的機會，為中國體育盡己所能。體育教會他的，不只是怎樣贏得比賽，更是在一次次出發與折返之間，成為更好的自己。