以色列駐美大使之子　遇襲重傷

中評社北京9月24日電／以色列駐美國大使之子、一名預備役士兵，23日在被占領的約旦河西岸發生的一起駕車衝撞檢查站襲擊中受重傷。該地區正經歷暴力事件激增。



據法新社9月23日報導，此次襲擊發生在一個敏感背景下：以色列總理本雅明·內塔尼亞胡將於24日在聯合國大會上發表講話，預計其立場將十分強硬；同時，以色列將在約一個月後舉行議會選舉，安全問題將成為核心議題。據以色列當局稱，一名巴勒斯坦男子駕駛車輛衝向拉姆安拉以西一個猶太定居點附近的以色列檢查站士兵和警察，撞倒一名士兵後被擊斃。



報導還稱，以色列駐美國大使耶希埃爾·萊特在社交平台X上宣布，被撞的軍人正是他的兒子內裡亞·萊特，並補充說他傷勢嚴重，需要“奇跡”才能生還。據以色列公共廣播公司電視台報導，這名大使原定於24日在紐約出席內塔尼亞胡在聯合國的演講，現已離開美國，返回以色列陪伴兒子。



多家以色列媒體援引醫院的一份聲明稱，內裡亞·萊特已接受多次手術，其中包括一次持續數小時的“複雜腦部手術”。醫院表示：“他的病情仍然極其危重，生命垂危。”在飛往紐約之前，內塔尼亞胡宣布他去醫院看望了受傷士兵的親屬，並補充說他“祈禱奇跡發生”。



耶希埃爾·萊特在X平台上發布的消息中稱，他的兒子內裡亞在“失去兄長摩西·耶迪迪亞·萊特後繼續以預備役軍人的身份服役”，這裡指的是他的另一個兒子，於2023年11月在加沙地帶的戰鬥中身亡。



報導稱，以色列媒體發布了一段襲擊視頻。視頻中可見一輛車加速衝向一群人，撞倒其中一人後撞上路標牌。司機隨即從車內爬出並開始奔跑，隨後被周圍多名士兵擊斃。巴勒斯坦衛生部表示已獲悉一名29歲男子死亡，雖未確認是否為襲擊者，但此人“在拉姆安拉附近被以色列軍隊擊斃”。