華僑華人夾道歡迎　盼中美合作譜寫新篇

當地時間9月23日下午，國家主席習近平乘專機抵達華盛頓，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。（圖片來源：新華社） 中評社香港9月24日電／當地時間9月23日下午，國家主席習近平乘專機抵達華盛頓，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。在習近平主席乘車從機場前往下榻飯店的沿途，華僑華人和留學生代表自發聚集在道路兩旁，揮舞中美兩國國旗，熱烈歡迎習近平主席到訪。



據大公文匯網報導，歡迎人群當中，有專程自駕從紐約趕來華盛頓的華僑，也有恰逢在華盛頓出行、旅遊的費城華人與留學生。大家走上街頭迎接，紛紛表示，期待此次訪問進一步增進中美兩國的友誼與合作，為世界注入更多穩定性；身在海外的華僑華人將一如既往支持祖籍國的發展與統一大業，為推動兩國人民友好往來貢獻力量。



“熱烈歡迎習近平主席對美國進行國事訪問”“兩國人民友誼萬歲”……從在美華僑華人傳回的視頻與照片可以看到，習近平主席車隊行進沿途，道路兩側盡是湧動的紅色，就連隧道口周邊也早已擠滿翹首等候的歡迎民眾，大家手中揮舞著中美兩國國旗，滿懷熱忱等候車隊經過。



一位祖籍廣東江門的旅美華僑介紹，他們原本正在華盛頓參加一趟為期4天3晚的主題旅行，恰逢這一盛事，便特意提出調整行程，專門騰出時間前來迎接習主席。另一位在美華僑也對記者表示，華僑華人雖然旅居海外，但根脈始終繫於華夏，期盼藉著此次訪問開啟中美新的對話契機，攜手譜寫中美合作新篇章，為國際社會增添更多穩定力量。