中國游持續爆火　入境旅遊人次達1.54億

8月11日，外籍遊客在大足石刻寶頂山石刻景區參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／9月24日，國新辦舉行“開局起步‘十五五’”系列主題新聞發布會。發布會上，文化和旅遊部有關負責人介紹，我國已經成為國際旅遊最大客源國和主要目的地。2025年，入境旅遊人次達1.54億，同比增長17.1%；內地居民出境旅遊人次達1.48億，同比增長20.8%。



綜合大公文匯報導，下一步，文化和旅遊部將會同有關部門，持續完善入境旅遊服務體系，提升簽證、支付、退稅、導覽、住宿、交通等便利化水平，推出更多傳統與現代交融的入境旅遊產品，深入開展“你好！中國”國家旅遊形象海外推廣，讓遊客來華更便捷、停留更舒心、體驗更難忘，近距離感受當代中國的發展活力。同時，高度重視出境遊客安全與權益保障，持續做好出境旅遊目的地風險警示提醒，配合有關部門做好有關領事保護工作。



今年上半年，全國入境外國人2291.4萬人次，同比增長20.4%。“China Travel”“China Cool”“China maxxing”等相關話題，持續在海外社交平台引發熱議。入境旅遊的紅火離不開免簽政策紅利與入境服務體系的持續完善。國家移民管理局8月20日發布公告，自2026年8月20日起，吉爾吉斯斯坦、越南公民可適用240小時過境免簽政策和海南30天入境免簽政策來華。至此，240小時過境免簽政策適用國家增至57國，海南30天入境免簽政策適用國家增至61國。