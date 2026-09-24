港府官員駁外媒誤讀五年規劃　國際反映正面

9月16日，香港特區行政長官李家超在特區立法會公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》，並發表2026年施政報告。（圖片來源：新華社） 中評社香港9月24日電／香港首個五年規劃日前正式公布，特區政府多次強調五年規劃並非“計劃經濟”，而是將政府政策與市場力量結合，尋求更有效的方式以達到既定目標。對於部分外媒對五年規劃的“誤讀”，政制及內地事務局局長謝小華今日（24日）在電台節目就指，相關報導顯然是“沒有看清楚內容”，強調香港會在“一國兩制”下維持自由市場主導，政府只會扮演引導及輔助角色。



據大公文匯網報導，謝小華指，自香港首個五年規劃及新一份施政報告公布後，社會及國際整體反應正面。她提到，行政長官李家超早前接見外國領事團及多個外國商會，包括歐洲商會、英國商會及澳洲商會等均公開表達認同。對於部分外媒的錯誤報導，謝小華認為純屬嚴重誤解。



謝小華又指，在自由市場體系下，政府不可能亦不應設下硬性指標“掌控一切”，因此許多經濟數據屬“保持在合理區間”或預測性質是合理。她補充，衹有在涉及政府投放資源或履行國際合約承諾的範疇，例如減碳目標、造地目標，政府才需要定下明確指標及具有約束力的措施。