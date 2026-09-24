一條冬被寄親情　台胞雁棲湖畔話中秋

台灣作家兼策展人畢依帆（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月24日電（記者 王教仁）一輪明月，牽起熟悉鄉味、尋根歸途和跨海“祖孫情”。四位台灣同胞23日在北京懷柔雁棲湖參加兩岸同胞迎中秋聯誼活動並接受採訪時，講述各自心中的“兩岸一家親”。



“月滿京華 情牽兩岸”——2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動當天舉行，400餘名兩岸同胞參加，其中包括島內同胞代表、台灣企業家、在京各界台胞等300餘位台灣同胞。



台灣作家兼策展人畢依帆今年8月回到江蘇常州尋根，完成父輩的遺願，並來到祖父母墓前。她表示，見到大陸親人時內心十分激動，也更加真切地感受到，兩岸之間的血緣不會因為時間和地域而隔斷。



在北京生活19年的畢依帆長期參與兩岸青年文化藝術交流。她說，能夠在中秋活動上分享自己的尋根經歷，是一件幸福的事情。愛情和親情沒有地域限制，文化藝術同樣如此。她希望兩岸優秀作品能夠通過影視等方式呈現，成為雙方攜手共創、走向未來的橋梁。



台灣新聞主播何橞瑢說，這是她第三次來到北京，這次恰逢中秋，無法回台灣與家人團聚。當天與母親通電話時，母親還為此“念了她一通”。她介紹，台灣民眾過中秋除了吃月餅、賞月，也喜歡與家人朋友相聚烤肉。



何橞瑢表示，身在大陸，同樣可以和兩岸同胞抬頭共賞一輪明月，這份情感始終緊緊牽在一起。她還計劃次日前往北京胡同，再次探望此前採訪時偶遇並結下緣分的“北京奶奶”。她說，兩人雖然沒有直接血緣，這份親情卻十分特別，自己一直把奶奶放在心上，“網友問不問，我都還會再看奶奶”。



此次來京前，何橞瑢特意準備了一條冬被，打算作為中秋禮物送給奶奶。她的母親也再次寫信問候老人，因為紙質信件沒有趕上行程，便將信拍成照片，請她當面讀給奶奶聽。



台灣中華青年企業家協會理事長陳克威表示，在中秋佳節前夕來到北京參加兩岸中秋聯誼活動，讓他深切感受到大陸家人對台灣同胞的關心。他認為，兩岸青年更應該常來常往，面對面溝通是消除隔閡、增加互信最直接的方式。



陳克威說，兩岸青年要多傾聽、多理解，讓彼此的情感和認知更加緊密。青年企業家也應發揮兩岸各自優勢，推動交流合作。他以中秋明月作比，希望兩岸彼此照應、和合共生。



北京台資企業協會會長陳文錧第一次參加這一活動。前往會場途中，他寫下“兩岸同明月，共敘一家情”。他說，中秋是家人團聚的日子，應當充滿和諧與溫馨。



當天下午，活動現場準備了來自台灣花蓮的文旦柚。陳文錧說，自己很久沒有吃到這一熟悉的味道，感到特別開心。現場既有相識多年的老朋友，也有初次見面的新朋友，大家彼此問候近況、交流感想。他祝願兩岸家人中秋團圓、和和諧諧、圓圓滿滿。



本次活動由北京海峽兩岸民間交流促進會和懷柔區人民政府共同主辦。與會人士當晚還共同觀看了由中央廣電總台製作的“e起綻放吧”海峽歌會，兩岸表演同胞及青年代表以歌曲、舞蹈、戲曲、器樂、情境表演等形式同台演出。