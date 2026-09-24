國防部：統一將根除台獨禍根 消弭戰火隱患

9月24日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人蔣斌大校答記者問。（中評社圖片） 中評社北京9月24日電（記者 林艷）國防部新聞發言人蔣斌大校24日下午表示，統一將根除“台獨”禍根亂源，消弭台海戰火隱患，為台灣同胞築牢安全屏障，為台灣社會繁榮發展提供強大依靠。



在例行記者會上，有提問記者指出，近期島內討論“一國兩制”台灣方案和統一問題的聲音日益增多，民眾期盼和平統一的呼聲也越來越高。蔣斌表示，這體現了祖國統一是大勢所趨、人心所向。“和平統一、一國兩制”是解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。統一將根除“台獨”禍根亂源，消弭台海戰火隱患，為台灣同胞築牢安全屏障，為台灣社會繁榮發展提供強大依靠。全體中華兒女將進一步攜手同心，共創家國團圓的和平盛世，共享民族復興的偉大榮光。



同場記者會上，蔣斌也就台灣海巡部門擬將退役艦艇“連江艦”贈予菲律賓一事表態。據報導，該艦目前已登記為菲律賓執法船，正在高雄港進行出港測試，預計完成整修後交付。菲律賓公務船曾槍殺台灣漁民，近年來也多次扣押台灣漁船，島內輿論痛批民進黨當局此舉是在台灣漁民的傷口上撒鹽。2013年5月，屏東籍漁船“廣大興28號”在台菲重疊海域遭菲律賓公務船開槍掃射，船員洪石成中彈身亡。



蔣斌指出，民進黨當局為了“台獨”分裂圖謀，罔顧菲律賓海警曾射殺台灣漁民的慘劇，主動貼靠勾連，企圖以艦艇援助為工具，拓展所謂“官方聯繫”，“出賣民族尊嚴和利益，受到兩岸同胞唾棄”。他敦促菲方恪守一個中國原則，不得同中國台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。



