【
大
中
小
】 【
打 印
】
德勤上調全年香港新股融資額至4800億港元
http://www.CRNTT.com
2026-09-24 17:26:45
中評社香港9月24日電／德勤預測，香港今年首三季有116隻新股上市，融資總額達3879億港元，按年分別增長76%及1.12倍。當中38隻先A後H新股上市，佔總融資額近70%。
香港電台報導，德勤將全年香港新股融資額預測上調至最少4800億港元，有望突破2010年約4500億港元的歷史紀錄，新股數目料有160隻。
受惠於SpaceX和SK海力士兩隻大型新股上市，美國納斯達克首三季總融資額11220億元，暫列全球第一，香港第二，隨後是紐約證券交易所、上海證券交易所。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
全球資本湧入 港交所業績創新高
(2026-08-20 16:08:30)
前英偉達高管造芯帝國在港交所暴漲420%
(2026-08-10 09:33:24)
港交所7月2日起分階段落實每手股數改革
(2026-06-30 17:38:03)
陳茂波︰香港新股集資額位列全球首位
(2026-04-26 15:57:27)
AI公司MiniMax通過港交所聆訊
(2025-12-22 15:38:21)
港交所推出首只港股指數科技100
(2025-12-09 15:38:20)
港交所杜拜設新子公司拓展大宗商品業務
(2025-10-13 16:56:01)
港交所2025年上半年收入創歷史新高
(2025-08-21 15:42:13)
港交所次季溢利增41% 勝預期
(2025-08-21 12:02:21)
特首：全球對港金融生態系統具信心
(2025-06-21 11:38:33)