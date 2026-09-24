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德勤上調全年香港新股融資額至4800億港元
http://www.CRNTT.com   2026-09-24 17:26:45
　　中評社香港9月24日電／德勤預測，香港今年首三季有116隻新股上市，融資總額達3879億港元，按年分別增長76%及1.12倍。當中38隻先A後H新股上市，佔總融資額近70%。

　　香港電台報導，德勤將全年香港新股融資額預測上調至最少4800億港元，有望突破2010年約4500億港元的歷史紀錄，新股數目料有160隻。
　
　　受惠於SpaceX和SK海力士兩隻大型新股上市，美國納斯達克首三季總融資額11220億元，暫列全球第一，香港第二，隨後是紐約證券交易所、上海證券交易所。

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