最低工資調升　商界憂：中小企、傳產恐吃不消

中評社台北9月24日電／“勞動部”最低工資審議會於今(24)日決議明年最低工資調整幅度為4.745%，工商協進會今日表示，肯定政府在照顧勞工生活與維持經濟成長之間取得平衡的政策考量，並尊重審議會的審議結果，也認同適度提升基層勞工所得，有助於維持勞工基本生活品質及共享經濟發展成果。



中時新聞報導，不過，工商協進會指出，台灣近2年經濟成長表現雖十分亮眼，但多數集中在AI、半導體等科技產業，K型經濟成長態勢明顯，服務業、傳統產業與中小微型企業成長有限，甚至面臨原物料、能源、人事等多重成本壓力。



最低工資的調升不僅增加基本薪資成本，更連帶影響勞健保保費及勞退提繳等人事相關支出。若企業在短期內同時面對薪資與各項營運成本的攀升，對部分利潤率較低、勞力密集產業及中小微型企業而言，經營壓力將更加嚴峻。



工商協進會強調，最低工資的調整思維必須兼顧“照顧勞工”與“企業永續經營”兩大核心目標。唯有企業能夠穩健經營，才有能力擴大投資、持續提供就業機會並改善員工薪資，最終達成勞資雙贏、共享經濟成果的良性循環。



工商協進會認為，台灣產業結構多元，各產業的獲利能力與人力成本占比大不相同。調整最低工資應以反映物價波動的CPI為核心依據；至於GDP成長率，不宜直接納入做為最低工資的調幅計算。對於獲利有限的傳統產業與中小微型企業而言，若將總體經濟表現直接套用，恐難承受。



