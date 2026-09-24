“姹紫嫣紅”香江行登場南蓮園池 崑曲雅韵迎中秋

《紅梨記·庭會》（志蓮淨苑提供） 中評社香港9月24日電（記者 錢璐）月盈中秋前夕，傳統戲曲雅韵重現香江。由香港潮州商會主辦、商會會長高佩璇女士大力推動的“姹紫嫣紅——2026中華傳統藝術香江行”文化交流活動，將於9月25日至27日在香港南蓮園池香海軒及志蓮淨苑隆重推出多場崑曲演出與專題講座，為香港市民及戲曲愛好者奉上一場兼具美學與文化底蘊的藝術盛宴。



恰逢中秋將至，本次活動在曲目編排上巧妙融入“月圓、人團圓”的寓意。據上海崑劇團一級演員黎安與沈昳麗介紹，演出挑選了《紅梨記·亭會》及《牡丹亭》中的《游園》、《驚夢》、《尋夢》等經典折子戲，借游園尋夢折射對團圓與圓滿的追求，與南蓮園池的古雅園林相得益彰。此外，現場還將呈獻民樂小合奏《彩雲追月》與詩詞朗誦《水調歌頭》、《中秋》，鮮明烘托出濃厚的中秋氛圍。



談及崑曲在香港的普及與傳承，沈昳麗表示，“姹紫嫣紅”這一傳統文化品牌在香港已耕耘十餘載。早在十年前，崑曲藝術家與推動者們就曾深入香港中文大學等高等學府開設通識學分課程並舉辦講座。如今，當年播下的崑曲種子已開花結果，許多青年學子畢業後依然保持著對傳統戲曲的喜愛，不僅成為忠實觀眾，更有不少人深入參與並登台演出。



值得一提的是，青年藝術人才的亮相是本次活動的一大亮點。沈昳麗指出，崑曲雖具備一定的文化門檻，但絕非與年輕人格格不入。隨著以蔡樂藝為代表的青年演員以及更多青年觀眾的加入，古老崑曲正煥發出生生不息的青春活力。從資深藝術家到青年演員，再到高校青年觀眾，大家因對傳統文化的熱愛而相聚，共同成長。



“姹紫嫣紅——2026中華傳統藝術香江行”文化交流活動包含專場演出與專題講座兩大板塊。演出於9月25日至27日連續三晚在南蓮園池香海軒上演；專題講座則於9月25日及26日下午在志蓮淨苑舉行，由專家主講《崑曲藝術之美》與《走進崑曲藝術》。此外，9月25日至27日每日傍晚6時30分至7時，園內“中國木構建築藝術館”前廊還將舉行免費暖場中樂表演；崑曲演出期間，全園亦會廣播香海軒內的演出聲音。

