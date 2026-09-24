澤連斯基稱已將朝軍戰俘移送韓國　韓方未否認

中評社香港9月24日電／據韓聯社報導，烏克蘭“總統”澤連斯基當地時間23日“閃電”公開稱，近期已將兩名朝鮮俘虜移送韓國。韓國政府未加否定，事實上予以證實。



澤連斯基在聯合國大會發表講話時表示，日前將兩名朝軍戰爭俘虜送往韓國。他具體介紹了將朝鮮士兵俘獲的過程，同時譴責稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩將士兵視作可以交換的“貨幣”，以犧牲他們來換取其他利益。他還指出，亞洲各國應當已經意識到朝鮮不斷升級的彈道導彈與無人機力量。



澤連斯基表示，朝鮮派兵支援俄羅斯以彌補其軍力不足，但朝軍也付出了慘重代價。他警告，俄羅斯未受懲罰的戰爭正在擴散，邪惡亦在蔓延。



韓國外交部當天就朝鮮俘虜問題表示，韓方一貫堅持的立場是，應尊重當事人的自由意願，並以符合國際法和人道主義原則的方式解決該問題。根據該立場，韓方其間與烏克蘭等相關國家和機構保持必要的溝通與協商。



但對於朝鮮俘虜是否已被移送至韓國、通過何種渠道移送，以及具體時間等內容，外交部表示難以予以證實，但同時未否認澤連斯基公布的內容。鑒於澤連斯基公開宣布朝鮮戰俘被送往韓國的消息，可以推測這些戰俘已安全送抵，並在韓國的相關機構接受保護。



據悉，烏克蘭軍方去年初在俄羅斯西部庫爾斯克地區俘獲兩名朝軍戰俘。他們之前曾通過致信韓國脫北者（棄朝人員）團體等方式，表明希望前往韓國的意願。韓國政府堅持有意接納被烏俘獲的朝軍戰俘的立場，並與烏克蘭政府一直保持協商。韓烏首腦今年7月在北約峰會上舉行會談，談及朝軍俘虜問題。今年6月，韓烏外長也在會談中商定，應以尊重俘虜本人意願和《國際人道主義法》為原則處理該問題。