李強在第五屆全球數字貿易博覽會上致辭

中評社北京9月24日電／央視網消息，國務院總理李強24日在杭州出席第五屆全球數字貿易博覽會啟動儀式並致辭。



李強表示，正如習近平主席指出，數字技術日益融入經濟社會發展各領域全過程，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。數字化浪潮中的全球貿易將走向何方？國際社會應當如何順勢而為？中國在其中可以發揮怎樣的作用？我同大家分享一些思考。



第一，透過數字貿易洞察國際經貿發展的新變化新趨勢。數字貿易的蓬勃興起帶來新的動力和機遇，世界經濟迎來廣袤藍海，各國市場對接更加便利，全球貿易加快創新發展。與之相伴，新的發展分化、新的經貿壁壘、新的規則缺失等一些問題和挑戰也更加凸顯、更趨複雜。



第二，以開放的胸懷推動數字時代全球貿易更好發展。在經濟全球化潮流面前，國際社會應當精誠協作，加強數字聯通，促進各國市場有機協同，彌合數字鴻溝，加強數字貿易領域南北合作，完善數字治理，更好發揮世貿組織等機製作用，構建公正合理的經貿秩序，推動更加自由、普惠、有序的貿易。



第三，中國將以實際行動為全球數字貿易貢獻更大力量。我們將持續擴大數字消費需求，與各國分享市場機遇。持續夯實數字產業支撐，賦能全球數字化進程。持續優化數字發展環境，為完善國際規則貢獻中國方案。



馬來西亞總理安瓦爾、吉爾吉斯斯坦總理卡瑟馬利耶夫，以及來自近50個國家和地區及有關國際組織的1200多名代表出席啟動儀式。



啟動儀式前，李強同與會外國領導人共同巡館。