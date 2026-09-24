美國第一夫人提前公佈歡迎習近平國宴詳情

今晚國宴將在白宮東廳舉行，特朗普夫婦將在白宮北門廊迎接習近平夫婦 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓9月24日電（記者 余東暉）美國第一夫人梅拉尼婭24日早上公布了美國總統特朗普將於24日晚間為歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛來訪而舉行的國宴的詳情。



特朗普和梅拉尼婭24日晚間將在白宮東廳舉行國宴，歡迎習近平和彭麗媛。第一夫人負責此次國宴的籌備工作。屆時將有雙方官方代表團、商界領袖和政府官員出席。根據特朗普的說法，因為白宮東廳不夠大，座位有限，所以這個國宴座位爆滿，很多他的老朋友不得而入。



據透露，今晚國宴的菜單以美國食材為主，巧妙融合了中國風味，將兩國的烹飪傳統融為一體。餐前，賓主將舉杯共飲施拉姆斯伯格“黑中白”起泡酒，以此紀念1972年尼克松總統和周恩來總理在北京舉杯共祝和平的歷史性時刻。當年那次歷史性會晤中使用的同款美國起泡酒，如今依然是白宮宴會上的常客。



今晚的國宴有兩道菜：第一道菜是“黃西葫蘆 Velouté，野蘑菇 Fricassée，脆皮煙肉，葱油”。這道菜是口感細膩絲滑的甜黃南瓜濃湯。這道菜精心烹制，突顯了時令野生蘑菇的鮮美風味，蘑菇與新鮮香草一同翻炒。所有食材融合在一起，成就了一道濃郁的燉菜，搭配酥脆的意式培根，帶來咸香煙熏的對比。最後淋上少許葱油，為這道菜增添一抹鮮亮的葱香。



第二道菜是“芝麻脆皮海鱸魚配紅燒小油菜和烤茄子，佐以青醬”。這道菜選用新鮮海鱸魚，裹上一層香脆的芝麻，精心烹制而成。這種組合既能形成一層香氣撲鼻的堅果外殼，又能保持魚肉的鮮嫩。搭配爽脆的嫩白菜和烤茄子，帶來淡淡的焦糖風味。最後淋上鮮活的香草醬汁，為這道菜增添了清爽的口感、酸度和清新的田園氣息。