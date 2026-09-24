沈伯洋支持度追上蔣萬安？ 郭正亮爆內參民調內幕

中評社台北9月24日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近期話題十足，根據信民兩岸研究協會22日公布最新民調顯示，他的支持度僅落後台北市長蔣萬安1.2個百分點。對此，前“立委”郭正亮透露，自己有看到蔣萬安的內參民調，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則看到民進黨的內參民調，結果顯示，蔣領先沈伯洋的幅度都是兩位數。



據中時網報導，根據信民兩岸研究協會與民調專家戴立安合作、22日公布的最新台北市長民調顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，兩人相差1.2個百分點，在該民調政黨傾向方面，有24.3%受訪者表態支持國民黨、32.7%支持民進黨、5.4%支持民眾黨，而認為自己中立、選人不選黨的民眾有25.5%。



郭正亮今（24）日在其主持網路節目《亮話天下》透露，蔣萬安和民進黨都有內參民調，這些民調的結果都與信民協會的民調差距很多、領先幅度都是兩位數，其中自己有看到蔣的內參民調，吳子嘉則是看到民進黨的內參民調。



郭正亮接著說，吳子嘉常年有在做民調，所以認識很多民進黨民調中心的人，所以自然會得到一些訊息。而對於陳水扁直言，相關民調“抽樣結構怪怪的，好像別有目的”，郭正亮也提到，陳選過台北市長、對台北市的感受可說是最精準，而對於抽樣方式的疑問，也是大部分國民黨人士的質疑。



