港工商界：中美關係趨穩　對港貿易有利好

香港中華廠商聯合會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月24日電（記者 盧哲）國家主席習近平應邀於9月23日至25日對美國進行國事訪問。香港中華廠商聯合會會長盧金榮及香港特區立法會工業界議員、香港經濟民生聯盟黨魁吳永嘉就習主席訪美議題接受中評社記者訪問表示，香港工商界對中美關係轉向積極充滿正面預期。



這是繼去年10月釜山會晤、今年5月特朗普總統訪華之後，中美兩國元首再次面對面會晤。習近平主席在抵達華盛頓後發表書面講話指出，中美兩國應該成為夥伴而不是對手，雙方應推動形成“合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期”的穩定關係。今年5月北京會晤期間，兩國元首同意構建“中美建設性戰略穩定關係”，為未來中美關係發展作出戰略指引。



盧金榮對中評社記者表示，中美雙方短期內互相釋放善意，是非常正面的訊息。他說，瞭解到中美雙方經貿團隊正就300億美元對等降稅框架安排進行磋商。據美國貿易代表方面公布的信息，此次降稅清單重點涵蓋服裝鞋類、家居用品、玩具、節日裝飾品、箱包等低端消費品領域，以及部分紡織品和非關鍵工業零部件。盧金榮認為，上述降稅範圍與香港傳統出口訂單高度契合，對香港出口商有實質幫助。



盧金榮說，目前來看，中美關係的穩定性持續有所改善，“以前是用很極端的關稅手段，現在美國跟中國打了一輪關稅戰之後，覺得沒有什麼優勢，所以就改成了跟中國合作的形式，進行公平貿易談判。”盧金榮認為，這對香港是有利的，”因為香港出口到美國的商品也不少。在穩定的情況下，對方下單的情況會比較有利。”



據香港特區政府統計處數據，2025年香港全年商品出口貨值上升至52403億港元，創歷史新高，輸往內地的出口繼續顯著上升，輸往東盟經濟體的出口亦強勁增長，輸往美國的出口錄得可觀增長。香港貿發局研究數據顯示，香港對美國的出口占總出口的6.5%。



如果中美達成某些協議，會否令來自美國買家的訂單增加？盧金榮認為：“會。”他說，因此對香港的相關預算及增長將持續上升。“當然在基數較高的情況下，增長不會太快，但對於中美關係的穩定性及雙方貿易，我們是有信心的。至少到明年一月，在目前較為清晰的情況下，可以相信訂單會穩定。”



在產業機遇方面，盧金榮指出，當前出口增長很大部分來自AI相關產品，香港在電子產品出口方面具有優勢，同時香港也是重要的轉口貿易樞紐。

