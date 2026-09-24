“一脈千秋月”中秋交響音樂會在京舉行

中國廣播電影交響樂團（中評社 李宋雯攝） 中評社北京9月24日電（實習記者 李宋雯）一脈同根，千秋共月。由台盟中央、全國台聯共同主辦的“一脈千秋月”中秋交響音樂會9月24日晚在北京保利劇院精彩上演。本場演出由中國廣播電影交響樂團傾情演奏，台青楊品驊、台盟盟員陳雪吟擔任主持人。在中秋團圓之夜，以聲聲雅樂同敘根脈親情，共祈家國團圓。



演出開始前，保利劇院前廳已是人頭攢動。觀眾紛紛在“一脈千秋月”主題海報前駐足拍照，有人舉著節目單與明月燈飾合影，有人與同行親友自拍留念。一位觀眾告訴記者，中秋前夜來聽這場音樂會，“本身就很有儀式感，想多拍幾張留個紀念。”相機快門聲此起彼伏，與劇院的燈光交織成一片溫馨的節日前奏。



當晚，音樂會以一曲《月之序曲》唯美啟幕。靈動悠揚的管弦旋律徐徐鋪開，勾勒出中秋月夜澄澈靜謐的詩意畫卷，將觀眾的思緒帶入溫婉雅致的節日氛圍之中。



整場演出曲目編排層次豐富、意蘊綿長，將鄉土溫情、山海情思與家國赤誠融於聲聲雅樂之中。婉轉清新的交響樂《望春風》率先奏響，獨有的東方溫婉韵律拂面而來。隨後，《月亮代表我的心》《橄欖樹》《阿里山的姑娘》經典歌曲聯唱輪番登場，耳熟能詳的旋律喚醒大眾共同的時代記憶，溫柔訴說縈繞心底的鄉愁與眷戀。



融合閩南童謠的原創作品《月娘月光光》獨具地域韵味，在南音琵琶的淺吟低唱，以及木吉他與貓、笛樂器的隔空對話中，質朴醇厚的鄉音娓娓流淌，生動詮釋兩岸同根、文脈同源的深厚血脈之情。《四大名著主題曲聯奏》氣勢恢宏，膾炙人口的經典旋律，以交響之聲重現熒幕經典橋段。



樂聲寄山海，同心盼團圓。配樂詩朗誦《月照海峽 同心守望》，在樂隊《思鄉曲》的映襯下，配以小提琴與長笛伴奏，字字赤誠、句句深情。一曲《珊瑚頌》借珊瑚喻風骨，抒赤誠家國情懷。

